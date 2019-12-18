Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

«Исламское государство»* готовит плацдарм в Афганистане для вторжения в Центральную Азию. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, на севере страны уже сгруппированы более двух тысяч боевиков, а всего на афганской территории их насчитывается до четырёх тысяч.

Боевики «Исламского государства»* готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Тегеране на встрече со своими коллегами из Ирана, Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана и Узбекистана.

Патрушев отметил, что ИГ сосредоточило на севере Афганистана более двух тысяч боевиков.

«Основные усилия игиловцы сосредотачивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам** и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан», — сказал он.

По словам Патрушева, задача ИГ — создание так называемого Великого Хорасана. Это историческая область, в которую входят территории современного Ирана, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана.

О намерении создать так называемый Вилаят Хорасан группировка объявила ещё в 2015 году.

«Несмотря на недавнюю успешную операцию правительственных сил, в результате которой удалось уничтожить или взять в плен более 600 боевиков, по различным оценкам, общее число игиловцев в Афганистане всё ещё варьируется от 2,5 до 4 тыс. боевиков», — сказал он, отметив, что их число возрастает за счёт радикалов из Сирии и Ирака, прибывающих через Пакистан.

Патрушев также сообщил, что террористы намерены в качестве целей для атак выбрать объекты инфраструктуры, правоохранительные органы и иностранцев.

«Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане», — предупредил он.

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«Боевики передислоцируются в другие регионы»

Россия поддерживает тесные отношения с Туркменистаном и Таджикистаном, в том числе по вопросам безопасности. Страны сотрудничают в рамках СНГ — Таджикистан состоит в организации, а Туркменистан числится как ассоциированный член.

Последний саммит глав государств СНГ прошёл именно в туркменской столице Ашхабаде. В частности, страны приняли совместную программу сотрудничества по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Как отмечал в ходе саммита президент РФ Владимир Путин, поражение боевиков в Сирии приводит к тому, что они уходят в другие регионы.

«Считаем, что это очень важно и это должно мобилизовывать наши совместные усилия на борьбу с этой угрозой. Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты — на Балканах, в Юго‑Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества», — констатировал российский лидер.

При этом вклад в контртеррористическую борьбу вносит и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам Патрушева, проводимые объединением операции позволили задержать порядка 100 боевиков и закрыть 39 каналов нелегальной миграции.

«Не менее важной задачей является необходимость предотвращения проникновения под видом беженцев на территорию Афганистана иностранных террористов иностранных государств из зон боевых действий», — подчеркнул он.

Для борьбы с угрозой терроризма из Афганистана Патрушев призвал усилить обмен информацией между странами, а также скоординировать борьбу с финансированием террористов, которые получают доходы от афганского наркобизнеса.

Другим направлением по купированию террористической угрозы из Афганистана Патрушев назвал работу над урегулированием внутреннего конфликта в стране.

«Необходимо оказывать всестороннюю политическую поддержку скорейшему началу комплексного внутриполитического мирного процесса», — отметил он.

С целью межафганского урегулирования действует так называемый московский формат консультаций.

«Российская сторона неоднократно заявляла о том, что афганский конфликт может быть решён только политико-дипломатическими методами, путём постепенного сближения позиций противоборствующих сторон. Только так можно остановить те преступления и зверства, которые несёт с собой война», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова в июне.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.