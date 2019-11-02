Медведев призвал ШОС продумать восстановление экономики Афганистана

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) продумать совместные проекты для восстановления экономики Афганистана.

С таким заявлением он выступил во время расширенного заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС.

«Мы должны сделать всё, чтобы как можно больше способствовать налаживанию мирной жизни в Афганистане, мы вчера говорили об этом с главным исполнительным лицом Исламской Республики Афганистан господином Абдуллой Абдуллой», — цитирует российского премьера ТАСС.

Медведев подчеркнул, что конкретные проекты должны позволить афганской экономике выйти из кризиса, чтобы страна могла стать участником экономических и политических процессов в регионе.

Ранее Медведев отметил важность проработки увеличения расчётов в нацвалютах для ШОС.