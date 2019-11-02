Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
- РИА Новости
«Хочу обратить внимание на предложение казахстанской стороны по разработке конкретных шагов по переходу на взаиморасчёты в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Это хорошая инициатива, её нужно проработать», — приводит ТАСС его заявление на расширенном заседании Совета глав правительств ШОС.
В июне эксперт РИСИ экономист Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление генерального секретаря ШОС Владимира Норова о планах организации содействовать увеличению доли нацвалют во взаиморасчётах.
По его словам, многие члены ШОС поддержат эту инициативу, так как они заинтересованы в безопасных расчётах по торговым и капитальным операциям с иностранными партнёрами.