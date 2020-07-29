Штаб сил США в Европе перенесут из Германии в Бельгию
- globallookpress.com
«Что касается места расположения штаба Европейского командования. Сейчас, как вы знаете, он находится в Штутгарте (Германия). После решения ряда вопросов мы ожидаем, что он будет перемещён в Монс (Бельгия)», — цитирует его РИА Новости.
Как ранее заявили в Пентагоне, США планируют перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии.
При этом домой вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск, а другие подразделения будут размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Чёрного моря».