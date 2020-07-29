Штаб сил США в Европе перенесут из Германии в Бельгию

Штаб сил США в Европе планируют перенести из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс. Об этом заявил Верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс.

«Что касается места расположения штаба Европейского командования. Сейчас, как вы знаете, он находится в Штутгарте (Германия). После решения ряда вопросов мы ожидаем, что он будет перемещён в Монс (Бельгия)», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявили в Пентагоне, США планируют перебазировать примерно 11,9 тыс. военных из Германии.

При этом домой вернутся 4500 военнослужащих бронетанковых войск, а другие подразделения будут размещаться на ротационной основе «на востоке и в районе Чёрного моря».