МВД Белоруссии сообщило, что издевательств над задержанными не было

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков сообщил, что издевательств над задержанными на протестах в Минске не было.

Об этом информирует РИА Новости.

Как сообщает агентство, заявление Барсуков сделал у стен изолятора на улице Окрестина в Минске

«Издевательств никаких не было», — заявил он, отвечая на вопрос об издевательствах.

Ранее сообщалось, что сотрудники изолятора временного содержания, расположенного на улице Окрестина, начали выпускать задержанных в ходе проходивших в Минске акций протеста.

Также глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился.

12 августа Караев на фоне протестов сообщил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».