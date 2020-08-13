Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и извинился. Об этом он заявил в эфире телеканала ОНТ.

Reuters

«Приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — сказал Караев. Протесты в Белоруссии продолжаются на протяжении недели после выборов президента страны 9 августа. Ранее Караев заявлял, что уличные акции в Минске направлены на «раскачивание ситуации». 12 августа Караев на фоне протестов сообщил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».