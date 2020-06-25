В МВД Белоруссии сообщили о «раскачивании ситуации» в Минске

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Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что уличные акции в Минске порой направлены на «раскачивание ситуации».
В МВД Белоруссии сообщили о «раскачивании ситуации» в Минске
  • Reuters

«События, которые происходят в Минске, иногда направлены на раскачивание ситуации, и под видом якобы мирных протестов и каких-то выражений несогласия с какими-то действиями власти таится огромная опасность», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что, «когда пикеты превращаются в несанкционированные массовые мероприятия, они задевают большое количество посторонних, непричастных к этому и не желающих в этом участвовать людей».

Также Караев заявил, что уличные акции в республике, которые проходили в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода».

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