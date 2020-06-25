В Белоруссии рассказали об управлении уличными акциями через Telegram

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев заявил, что уличные акции в республике, которые проходили в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода».

«Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим «Радио Свобода», — приводит БЕЛТА слова Караева.

По его словам, такие массовые мероприятия опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».