В Белоруссии рассказали об управлении уличными акциями через Telegram
- Reuters
«Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим «Радио Свобода», — приводит БЕЛТА слова Караева.
По его словам, такие массовые мероприятия опасны тем, что привлекают большое количество непричастных людей.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».