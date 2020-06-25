Лукашенко намерен обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».

Во время рассмотрения кадровых вопросов Лукашенко рассказал, что в процессе предвыборной гонки в Белоруссии оппоненты власти требуют честных и порядочных выборов, однако «сами ведут себя нечестно», пишет БЕЛТА.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная», — сказал Лукашенко.

Как считает глава государства, «применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа».

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о срыве плана по масштабной дестабилизации в стране.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.