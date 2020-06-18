В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

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Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «Белоруссия 1».

Как указали в Комитете госконтроля Белоруссии, он был задержан в связи с тем, что якобы «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности», а также пытался воздействовать на свидетелей и скрыть улики ранее совершённых им преступлений.

Ранее сообщалось, что в доме Бабарико в деревне Мочаны Логойского района прошёл обыск.

16 июня СМИ писали, что ещё один претендент на пост президента Белоруссии, Светлана Тихановская, заявила, что в её адрес поступают угрозы в связи с её участием в избирательной кампании. Ранее её мужа и как минимум ещё девять его соратников отправили под стражу по обвинению по уголовной статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

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