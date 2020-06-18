Обыск проходит в доме претендента на пост главы Белоруссии Бабарико

В доме претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района проходит обыск.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано: «Милиция». Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард утром в четверг, 18 июня, были доставлены в Департамент финансовых расследований, где они дают показания по «делу Белгазпромбанка», который возглавлял претендент в кандидаты на пост президента Белоруссии.

18 июня председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами.

Также Лукашенко заявлял о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.