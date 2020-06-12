Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
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Он рассказал, что следствие вело работу по этому банку и связанным с ним фирмам с 2016 года.
«Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне», — сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, «иностранцы предоставили информацию только в декабре прошлого года».
Лукашенко добавил, что, по его данным, задержано примерно 15 человек.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на комитет госконтроля Белоруссии, в головном здании Белгазпромбанка проходят обыски. По данным агентства, банк в течение 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, который сейчас баллотируется в президенты страны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и о легализации средств, полученных преступным путём.