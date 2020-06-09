Лукашенко не исключил побоища «группы боевиков» во время выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что во время выборов главы государства в августе этого года «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади».

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, «демократия демократией, но беспредела быть не должно».

«Вы видели в Соединённых Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства, которые, кстати, нас поучали демократии, обошлись с протестующими», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.

Также он сообщил, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии заявило, что накануне выборов ситуация в стране накаляется.

ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.