Лукашенко: мы эту страну никому не отдадим

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен сделать всё необходимое для сохранения суверенитета и независимости государства.

«Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали», — приводит БЕЛТА его слова.

Как отметил Лукашенко, некоторые потенциальные кандидаты в президенты хотят дестабилизировать обстановку в стране.

«Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы её два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали её и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плёткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 39-м году. Под Минском граница была западная», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии заявило, что накануне выборов ситуация в стране накаляется.

ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.