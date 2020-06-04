ЦИК Белоруссии назвал нынешние президентские выборы самыми тяжёлыми

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Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания в республике является самой тяжёлой за всю историю страны.
ЦИК Белоруссии назвал нынешние президентские выборы самыми тяжёлыми
  • © РИА Новости

«Это самые тяжёлые президентские выборы, даже в самом начале (кампании. — RT). Причём целенаправленно идёт кампания с нарушениями закона с самых первых дней», — приводит РИА Новости её слова.

Она также заявила о «спланированной кампании» по дискредитации действующего президента Александра Лукашенко.

«И противники главы государства её и не скрывают», — отметила Ермошина.

Ранее Лукашенко заявил, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов в стране накаляется.

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