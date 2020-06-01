Лукашенко рассказал о «ветрах», которые дуют на белорусскую землю

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком заявил, что в стране знают, откуда дуют ветры на её землю, и научились с ними бороться.
Лукашенко рассказал о «ветрах», которые дуют на белорусскую землю
  • РИА Новости

«Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам... Отличительной особенностью сегодняшнего этапа является то, что всё-таки мы научились бороться с этими ветрами и ураганами», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что белорусов «всегда... делили на части, присоединяли кусками то к одной земле, то к другой».

«Вы знаете, что до прошлой войны мы практически были разделены. Поэтому сегодня этого допустить нельзя», — отметил Лукашенко.

Также Лукашенко предупредил, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. Ранее МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов в стране накаляется.

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