МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется

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Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
  • © РИА Новости

«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьёзно накаляется», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «речь идёт не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства».

По его словам, в МВД наблюдают «спланированные подготовленные акции». Казакевич отметил, что у МВД страны есть силы для предотвращения угроз.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы претендентов собирают подписи в городах страны для поддержки выдвижения их кандидатами в президенты. 14 мая сообщалось, что действующий глава государства Александр Лукашенко подал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты.

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