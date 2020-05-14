Лукашенко подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

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Белорусский лидер Александр Лукашенко подал в ЦИК Белоруссии документы на регистрацию инициативной группы кандидата в президенты.
Лукашенко подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах
  • РИА Новости

Как сообщает TUT.by, руководителем инициативной группы Лукашенко, как и на прошлых выборах, стал глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В инициативную группу действующего президента вошли почти 11 тыс. человек.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы. О своём желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

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