Лукашенко: майданов в Белоруссии не будет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в мае.
Лукашенко: майданов в Белоруссии не будет
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече с председателем КГБ Белоруссии Валерием Вакульчиком.

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», — приводит БЕЛТА его слова.

Он отметил, что в Белоруссии нет новых «Пашинянов и Зеленских» как «недавно газета соседней страны пописывала».

«Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — сказал он.

Он отметил, что власти «не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами». 

«Люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу», — сказал Лукашенко.

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.

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