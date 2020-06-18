Лукашенко и Бабарико сдали нужноe число подписей в ЦИК Белоруссии

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Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами.
Лукашенко и Бабарико сдали нужноe число подписей в ЦИК Белоруссии
  • Reuters

Об этом говорится в видеообращении Ермошиной на сайте ЦИК.

Она отметила, что из семи инициативных групп больше всего подписей сдала группа, собиравшая подписи в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, — 364 тыс.

На втором месте инициативная группа банкира Виктора Бабарико — его группа сдала около 150 тыс. подписей.

Она отметила, что третье и четвёртое места делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало, которые сдали приблизительно одинаковое количество подписей — 43 тыс.

Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не менее 100 тыс. подписей. Приём подписей завершается 19 июня, затем будет проводиться их проверка. Выборы должны состояться 9 августа.

Ранее Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания в республике является самой тяжёлой за всю историю страны.

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