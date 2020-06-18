Лукашенко и Бабарико сдали нужноe число подписей в ЦИК Белоруссии
- Reuters
Об этом говорится в видеообращении Ермошиной на сайте ЦИК.
Она отметила, что из семи инициативных групп больше всего подписей сдала группа, собиравшая подписи в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, — 364 тыс.
На втором месте инициативная группа банкира Виктора Бабарико — его группа сдала около 150 тыс. подписей.
Она отметила, что третье и четвёртое места делят группы Светланы Тихановской и Валерия Цепкало, которые сдали приблизительно одинаковое количество подписей — 43 тыс.
Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не менее 100 тыс. подписей. Приём подписей завершается 19 июня, затем будет проводиться их проверка. Выборы должны состояться 9 августа.
Ранее Ермошина заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания в республике является самой тяжёлой за всю историю страны.