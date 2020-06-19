Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.

По словам Лукашенко, «активизировались определённые силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране».

«Мы это наблюдали, и давно. Но нам всё-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси — это не шутка и не запугивание — и привести страну к некоему «майдану». Такая была цель», — приводит БЕЛТА слова президента Белоруссии.

Лукашенко добавил, что «маски сорваны с определённых не только кукол», но «и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

Лукашенко отметил, что никому не позволит «сломать эту страну».

«Для меня нет большей ценности, чем Беларусь, суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — заявил он.

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк.

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.

Лукашенко ранее заявлял, что не допустит в стране «майданов» перед выборами главы государства, которые состоятся в августе. МВД Белоруссии отмечало, что накануне выборов ситуация в стране накаляется.

ЦИК Белоруссии назвал нынешнюю предвыборную кампанию в стране самой тяжёлой.