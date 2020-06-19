В Минске заявили об угрозе нацбезопасности из-за деяний Белгазпромбанка

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Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.
В Минске заявили об угрозе нацбезопасности из-за деяний Белгазпромбанка
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Создание преступной организации либо участие в ней» Уголовного кодекса. 

«С учётом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и в иных сферах», — заявил Конюк.

15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, порядка 15 человек задержаны по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк.

Накануне в МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка.

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