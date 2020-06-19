В Минске заявили об угрозе нацбезопасности из-за деяний Белгазпромбанка

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что преступные деяния фигурантов дела Белгазпромбанка создали угрозу национальной безопасности Белоруссии.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье «Создание преступной организации либо участие в ней» Уголовного кодекса.

«С учётом того, что преступные деяния совершались системно, на протяжении длительного времени, с использованием транснациональных противоправных схем, они создали реальную угрозу интересам национальной безопасности нашей страны как в финансовой, так и в иных сферах», — заявил Конюк.

15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, порядка 15 человек задержаны по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

Правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк.

Накануне в МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка.