Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»

Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.

Отмечается, что данное решение принято в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Полномочия правления «Белгазпромбанка» временно приостановлены.

Ранее стало известно, что глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.