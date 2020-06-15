Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
- Национальный банк Белоруссии
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.
Отмечается, что данное решение принято в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
Полномочия правления «Белгазпромбанка» временно приостановлены.
Ранее стало известно, что глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.