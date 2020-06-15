Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»

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Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».
Нацбанк Белоруссии ввёл временную администрацию в «Белгазпромбанке»
  • Национальный банк Белоруссии
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Принято решение о введении с 15 июня 2020 года в ОАО «Белгазпромбанк» временной администрации по управлению банком», — указано в тексте.

Отмечается, что данное решение принято в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Полномочия правления «Белгазпромбанка» временно приостановлены.

Ранее стало известно, что глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.

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