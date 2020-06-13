Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.

Как сообщает телеканал «Белоруссия 1», против него было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело против директора Могилёвской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идёт о манипуляции с выдачей банковских кредитов — фактически о продаже кредитов», — заявила диктор.

Как отметили в эфире телеканала, потерпевшие оценивают «причинённый ущерб в десятки тысяч долларов».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

В «Газпроме» отреагировали на задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.