Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении

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Глава Могилёвской областной дирекции Белгазпромбанка Сергей Кармызов обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями.
Главу филиала Белгазпромбанка в Могилёве обвиняют в хищении
  • © belgazprombank.by

Как сообщает телеканал «Белоруссия 1», против него было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело против директора Могилёвской областной дирекции банка Сергея Кармызова. Он обвиняется в хищении путём злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Речь идёт о манипуляции с выдачей банковских кредитов — фактически о продаже кредитов», — заявила диктор.

Как отметили в эфире телеканала, потерпевшие оценивают «причинённый ущерб в десятки тысяч долларов».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

В «Газпроме» отреагировали на задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка.

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