«Газпром» прокомментировал задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка
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В «Газпроме» отметили, что «осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».
«Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили в российской компании.
В «Газпроме» заявили, что действия властей Белоруссии нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.