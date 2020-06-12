«Газпром» прокомментировал задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка

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В «Газпроме» отреагировали на задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом информирует РИА Новости.
«Газпром» прокомментировал задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка
  • © REUTERS / Vasily Fedosenko

В «Газпроме» отметили, что «осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

«Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили в российской компании.

В «Газпроме» заявили, что действия властей Белоруссии нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе. 

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

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