«Газпром» прокомментировал задержание топ-менеджеров Белгазпромбанка

В «Газпроме» отреагировали на задержание в Белоруссии топ-менеджеров Белгазпромбанка. Об этом информирует РИА Новости.

В «Газпроме» отметили, что «осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк».

«Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили в российской компании.

В «Газпроме» заявили, что действия властей Белоруссии нарушают Договор о Евразийском экономическом союзе.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил о задержании порядка 15 человек по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.