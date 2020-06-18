В МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка

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В МИД Белоруссии прошла встреча с послами стран Евросоюза и послом США, в ходе которой обсуждалось расследование по делу Белгазпромбанка.
В МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка
  • Reuters

«Во время мероприятия обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка», — сообщает БЕЛТА.

15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, порядка 15 человек задержаны по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка.

Также правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.

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