В МИД Белоруссии собрали послов ЕС для обсуждения дела Белгазпромбанка

В МИД Белоруссии прошла встреча с послами стран Евросоюза и послом США, в ходе которой обсуждалось расследование по делу Белгазпромбанка.

Reuters

«Во время мероприятия обсуждались предложения по взаимодействию в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц Белгазпромбанка», — сообщает БЕЛТА. 15 июня Национальный банк Белоруссии ввёл временную администрацию по управлению кредитным учреждением в ОАО «Белгазпромбанк». Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, порядка 15 человек задержаны по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудников Белгазпромбанка. Также правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.