Тихановская записала новое обращение

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов выступить инициаторами мирных акций.

«Белорусы никогда больше не захотят с прежней власти. В его победу большинство не верит», — сказала она.

Она отметила, что защищать выбор нужно только законными ненасильственными способами.

«А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая... Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов», — добавил он.

Она призвала власть пойти на диалог.

«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторов мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская.

Кроме того, она объявила о сборе подписей граждан, которые отдали свой голос за неё.

«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», — заявила она.