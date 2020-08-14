Тихановская записала новое обращение
- Reuters
«Белорусы никогда больше не захотят с прежней власти. В его победу большинство не верит», — сказала она.
Она отметила, что защищать выбор нужно только законными ненасильственными способами.
«А мирный выход граждан на улицу власть превратила в кровавую бойню. Ситуация критическая... Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов», — добавил он.
Она призвала власть пойти на диалог.
«Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторов мирных массовых собраний в каждом городе», — заявила Тихановская.
Кроме того, она объявила о сборе подписей граждан, которые отдали свой голос за неё.
«Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую», — заявила она.