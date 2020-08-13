Кочанова: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что президент республики Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, которые проходят в стране после выборов главы государства.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении», — сказала она.

Она отметила, что к вечеру 13 августа «отпущены более 1 тыс. человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился.