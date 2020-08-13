Кочанова: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний
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- РИА Новости
Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении», — сказала она.
Она отметила, что к вечеру 13 августа «отпущены более 1 тыс. человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».
Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился.