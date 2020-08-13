Кочанова: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний

Короткая ссылка
Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова сообщила, что президент республики Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе массовых протестов, которые проходят в стране после выборов главы государства.
Кочанова: Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идёт интенсивная работа в этом направлении», — сказала она.

Она отметила, что к вечеру 13 августа «отпущены более 1 тыс. человек под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы, полученные случайными людьми на протестах, и извинился. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить