Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте назвал белорусского президента Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

«Лукашенко — это нелегитимный президент Украины для нас», — сказал Боррель.

После этого его поправили из зала.

«Извините, Белоруссии. О чём я думал? Извините, извините» — исправился глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул, что Европарламент «не признаёт Лукашенко как легитимного президента Белоруссии».

В августе Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро.

По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.

Он также заявлял, что «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину».