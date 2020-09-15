Боррель назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
- Reuters
«Лукашенко — это нелегитимный президент Украины для нас», — сказал Боррель.
После этого его поправили из зала.
«Извините, Белоруссии. О чём я думал? Извините, извините» — исправился глава дипломатии ЕС.
Он подчеркнул, что Европарламент «не признаёт Лукашенко как легитимного президента Белоруссии».
В августе Боррель сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро.
По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.
Он также заявлял, что «никто не заинтересован в том, чтобы сделать из Белоруссии новую Украину».