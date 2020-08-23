Боррель сравнил Лукашенко с Мадуро

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El País сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.

«Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были законно избраны. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то что не признаём их демократическую легитимность», — сказал дипломат.

При этом Боррель подчеркнул, что ситуации в Белоруссии и на Украине «несравнимы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.