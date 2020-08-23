Боррель сравнил Лукашенко с Мадуро

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью газете El País сравнил президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Николаса Мадуро. По словам Борреля, этих лидеров не признают в ЕС, однако вынуждены иметь с ними дело.

«Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаём, что они были законно избраны. Однако, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то что не признаём их демократическую легитимность», — сказал дипломат.

При этом Боррель подчеркнул, что ситуации в Белоруссии и на Украине «несравнимы».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить