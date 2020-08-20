Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии
  • Reuters

По его словам, Евросоюз заинтересован в «демократическом переходном» периоде в Белоруссии.

«Необходимо избежать повторения того, что произошло на Украине», — цитирует его ТАСС.

В свою очередь, Меркель заявила о готовности Германии и других европейских стран вести диалог с белорусскими властями. При этом она отметила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «пока ни с кем не говорил», передаёт РИА Новости.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз готов поддержать диалог между белорусскими властями и оппозицией.

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