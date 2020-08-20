Макрон заявил о готовности ЕС внести вклад в диалог в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов поддержать диалог между белорусскими властями и оппозицией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам Макрона, в Белоруссии необходим диалог «между властями, оппозицией и гражданским обществом».

«Но Европейский союз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе с ОБСЕ. Включая Россию в требовательный диалог», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Эди Рамой призвал не мешать диалогу между властями и обществом Белоруссии и «не навязывать ничего извне».