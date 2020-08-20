Лавров призвал не мешать диалогу между властью и обществом Белоруссии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с председателем ОБСЕ Эди Рамой, в ходе которого обсудил ситуацию в Белоруссии, отметив необходимость дать белорусам самим решить свои дела. Об этом заявили в пресс-службе российского ведомства.

Как отмечается, стороны обсудили ситуацию в Белоруссии «в контексте предложений албанского председательства ОБСЕ содействовать диалогу властей и оппозиции».

«Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта «европейского посредничества» на Украине в феврале 2014 года», — говорится в сообщении.

Собеседники подтвердили важную роль мониторинговой миссии ОБСЕ в усилиях по урегулированию внутриукраинского конфликта.

Кроме того, Лавров провёл телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, обсудив также ситуацию в Белоруссии.

«С обеих сторон была подчёркнута необходимость её урегулирования самими белорусами, без вмешательства извне», — говорится в сообщении.

Лавров в беседе обратил внимание на действия отдельных стран ЕС, «идущие вразрез с указанным принципом», и призвал принять меры по прекращению провоцирования конфронтации между властями Белоруссии и оппозицией.

Ранее Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.