Лавров прокомментировал события в Белоруссии

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Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Белоруссии, выразил уверенность, что мудрый белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.
Лавров прокомментировал события в Белоруссии
  • РИА Новости

«Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит, нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, никто не скрывает, что «речь идёт о геополитике».

«Речь идёт о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина», — добавил Лавров.

Он выразил уверенность, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, смогут сами разобраться в своих делах.

«И не будут идти на поводу у тех, кому Беларусь нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: «или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой»… Я убеждён, что белорусский народ в своей мудрости сам может разобраться в нынешней ситуации. Я не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу, я очень надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и на стороне тех, кто не доволен по тем или иным причинам результатами выборов», — заявил он.  

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявлял, что российская сторона осуждает попытки давления западных стран на Белоруссию.

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