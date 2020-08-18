МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает попытки давления западных стран на Белоруссию.
МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию
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  • globallookpress.com

Он отметил, что это является очередным проявлением двойных стандартов.

«Бывали разного рода ситуации в других странах, когда подобного рода активности со стороны целого ряда коллег, в том числе входящих в Евросоюз, мы не наблюдали», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, российская сторона считает, что Белоруссия может самостоятельно найти выход из ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.

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