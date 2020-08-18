МИД России осудил попытки давления Запада на Белоруссию

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия осуждает попытки давления западных стран на Белоруссию.

Он отметил, что это является очередным проявлением двойных стандартов.

«Бывали разного рода ситуации в других странах, когда подобного рода активности со стороны целого ряда коллег, в том числе входящих в Евросоюз, мы не наблюдали», — цитирует Рябкова ТАСС.

По его словам, российская сторона считает, что Белоруссия может самостоятельно найти выход из ситуации.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии в ходе двух телефонных разговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский лидер заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.