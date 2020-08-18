Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
  • Reuters

«Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры подчеркнули заинтересованность в скорейшем урегулировании.

Ранее Макрон выразил солидарность с белорусским народом, призвав ЕС «продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его заявление.

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