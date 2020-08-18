Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии
- Reuters
«Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении.
Как отмечается, лидеры подчеркнули заинтересованность в скорейшем урегулировании.
Ранее Макрон выразил солидарность с белорусским народом, призвав ЕС «продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его заявление.