Путин заявил Макрону о недопустимости вмешательства в дела Белоруссии

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, лидеры подчеркнули заинтересованность в скорейшем урегулировании.

Ранее Макрон выразил солидарность с белорусским народом, призвав ЕС «продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала его заявление.