Захарова оценила заявление Макрона по ситуации в Белоруссии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации в Белоруссии.
Захарова оценила заявление Макрона по ситуации в Белоруссии
  • РИА Новости

Ранее французский лидер написал, что «Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч «жёлтых жилетов», которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?» — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что это «лицемерие как оно есть».

В воскресенье, 16 августа, в белорусской столице прошли две масштабные акции. В центре Минска собрались сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже несогласные с победой Лукашенко на выборах провели акцию протеста в Минске и ряде других городов страны. Демонстрации носили мирный характер. В столице, по данным МВД республики, задержаний не было.

Подробнее — в материале RT.

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