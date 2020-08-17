Захарова оценила заявление Макрона по ситуации в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление президента Франции Эммануэля Макрона по ситуации в Белоруссии.

Ранее французский лидер написал, что «Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета».

«Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч «жёлтых жилетов», которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?» — написала Захарова в Facebook.

Она отметила, что это «лицемерие как оно есть».

В воскресенье, 16 августа, в белорусской столице прошли две масштабные акции. В центре Минска собрались сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко. Позже несогласные с победой Лукашенко на выборах провели акцию протеста в Минске и ряде других городов страны. Демонстрации носили мирный характер. В столице, по данным МВД республики, задержаний не было.

Подробнее — в материале RT.