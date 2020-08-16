Макрон выразил солидарность с народом Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с белорусским народом.

«Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение своих прав, свобод и суверенитета», — написал Макрон в Twitter.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз солидарен с народом Белоруссии.

«Сотни тысяч людей вышли сегодня на мирные демонстрации, требуя освобождения политических заключенных, наказания лиц, несущих ответственность за полицейское насилие, и реальных выборов. Евросоюз стоит с народом Белоруссии», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Минске несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на акцию протеста. По сообщениям белорусских СМИ, в митинге приняли участие до 220 тыс. человек. Также в городе прошёл митинг в поддержку Лукашенко.