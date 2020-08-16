Протестующие в центре Минска разошлись по разным районам

Участники протестной акции на площади Независимости в центре Минска разошлись по разным районам, сообщает РИА Новости.

Часть протестующих ещё остаётся на проспекте Независимости, где гуляет по тротуарам с флагами. Проезжающие автомобили приветствуют их гудками. Остальные разошлись по прилегающим районам.

Ранее сообщалось, что в Минске несогласные с победой Александра Лукашенко на президентских выборах вышли на акцию протеста. По сообщениям белорусских СМИ, в митинге приняли участие до 220 тыс. человек.

Также в городе прошёл митинг в поддержку Лукашенко.