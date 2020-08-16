«Я стою перед вами на коленях»: Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

В Минске прошёл митинг сторонников Александра Лукашенко. В ходе выступления перед пришедшими президент республики заявил, что если Минск пойдёт на проведение повторных выборов, как того требуют ряд государств, то страна «сорвётся в штопор». По его словам, войска НАТО «лязгают гусеницами» у западных границ Белоруссии, и страна «не должна стать отхожим местом для Европы». Он также заявил, что собравшиеся на митинге люди заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени. Тем временем в воскресенье на улицы также вышли демонстранты, недовольные победой Лукашенко на выборах.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске

В воскресенье, 16 августа, в Минске прошёл «митинг солидарности» в поддержку Александра Лукашенко. По словам корреспондента РИА Новости, к 12:00 к площади Независимости стали прибывать туристические автобусы с участниками митинга. Также сообщается, что водители проезжающих машин притормаживали и выкрикивали слова осуждения в адрес участников акции.

Как отметили в общественной организации «Белая Русь», выступившей инициатором мероприятия, участники митинга выступают против раздела страны на два противоборствующих лагеря.

К Дому правительства также прибыли премьер-министр Роман Головченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Около 14:00 к собравшимся вышел Лукашенко, который поблагодарил своих сторонников, в то же время отметив, что не хотел звать их на площадь.

«Я не сторонник митингов, но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь», — заявил президент, добавив, что позвал сторонников, чтобы они защищали не его, а «свою страну».

В ходе выступления Лукашенко заявил, что если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут. Он также призвал граждан не бросать свои рабочие места. Кроме того, он исключил возможность проведения повторных президентских выборов в стране, заявив, что тогда Белоруссия «погибнет как государство».

«Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и её руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдём на поводу у них, мы сорвёмся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль», — считает Лукашенко.

Помимо этого, белорусский лидер заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у западных границ страны.

«Мы построили с вами при всех сложностях, при всех недостатках красавицу-страну. Кому вы её решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам», — сказал Лукашенко в ходе выступления.

«Нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых. Нас хотят одеть в лапти и погонять плёткой. Неужели вы этого не видите? Если кто-то это хочет — без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства», — заявил лидер страны.

Обращаясь к гражданам республики, Лукашенко заявил, что если они «загубят первого президента страны», это будет «начало вашего конца».

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«Мы не должны стать отхожим местом для Европы», — подчеркнул президент.

Завершая выступление, Лукашенко поблагодарил собравшихся и заявил, что они заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени.

«Я стою перед вами на коленях впервые в своей жизни!» — закончил президент свою речь.

После выступления президента участники акции стали расходиться. По оценке Александра Лукашенко, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.

Стоит отметить, что 16 августа на улицы также вышли демонстранты, недовольные победой Александра Лукашенко на прошедших в республике президентских выборах.

Напомним, протесты в стране начались вечером 9 августа после объявления предварительных результатов прошедших в тот день президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Уже неделю граждане, недовольные организацией и результатами выборов, продолжают выходить на улицы.

Британский журналист Нил Кларк в беседе с RT отметил сходство между ситуацией в Белоруссии и событиями, произошедшими на Украине.

«Похожий сценарий наблюдался и на Украине в 2014 году. Только там речь шла не о выборах, а об изменении политики правительства в отношении ЕС. Майдан. И опять же, из западных столиц тогда раздавалась всё та же риторика. Правительству говорят, что оно не должно реагировать на какие-либо антиправительственные протесты — даже если начинаются беспорядки. Это как раз то, что мы сейчас видим», — подчеркнул Кларк.

«Это фильм, который мы посмотрели уже много-много раз, и концовка у него не то чтобы хорошая — мы видели это и на примере народа Югославии, и на примере народа Украины. И я думаю, что для народа Белоруссии, в случае успеха оппозиции, всё закончится тоже не лучшим образом», — добавил он.

Западные страны заинтересованы в смене режима в Белоруссии, уточнил Кларк. Он напомнил, что у государства в собственности находится много объектов экономики, в связи с чем Запад, возможно, пытается «прибрать к рукам промышленность» страны.

«И, разумеется, не будем забывать, что Белоруссия — это сосед России, и пронатовским аналитическим центрам, натовским ястребам, натовским пропагандистам, конечно же, очень хотелось бы включить Белоруссию в состав НАТО — чтобы ещё сильнее окружить Россию. Так что у западных элит интерес здесь просто колоссальный. Дело не в демократии и не в правах человека — речь идёт о власти, экономике и геополитике», — заявил журналист в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что в Белоруссии идёт массированная пропаганда в пользу смены режима, и посоветовал скептически относиться к сообщениям о масштабе демонстраций и задуматься, отражают ли они мнение большинства граждан республики.

Помощь с случае внешней угрозы

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, «в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.

Накануне между лидерами также состоялся разговор, в ходе которого, как сообщили в Кремле, стороны выразили уверенность в скорейшем урегулировании возникших проблем и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Сам Лукашенко после этого заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь республике в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз. Он уточнил, что договорился об этом с Владимиром Путиным.

Ситуация с задержанием 32 российских граждан

Тем временем россияне, задержанные под Минском в конце июля и уже вернувшиеся на родину, рассказали в эфире телеканала «Россия 24» об обстоятельствах своего задержания.

Как рассказал один из освобождённых граждан России, группа направлялась в Каракас, где им предложили поработать на охране нефтяных объектов. За сутки до вылета из Стамбула, где у россиян должна была быть пересадка, им сообщили, что с билетами возникли трудности, и предложили дождаться новой даты вылета в санатории «Белорусочка». Он подчеркнул, что члены группы вели себя там адекватно: гуляли, плавали в озере, выходили на пробежки.

«Все спали. Вдруг грохот — двери повылетали, всех лицом в пол, оружие наставили, простыни на голову», — рассказал собеседник телеканала, подчеркнув, что люди «не понимали, что происходит». По словам задержанных, их увезли по райотделам и уже потом в следственные изоляторы.

«Первые три дня к нам относились сурово: считали, что мы боевики, готовим побег, можем взбунтоваться и уничтожить охрану. Через три дня мне заявили, что я подозреваюсь в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам Белоруссии», — рассказал один из россиян.

Также по теме «Находятся на территории России»: Минск передал Москве 32 задержанных россиянина Белорусские власти передали российской стороне 32 гражданина РФ, которые были задержаны на территории республики в конце июля. Об этом...

По словам членов группы, они не знали, что в Белоруссии пройдут выборы, так как для них «это была транзитная страна, дружественная к России, и каких-то неожиданностей от спецслужб никто не ожидал».

15 августа белорусские власти передали российской стороне 32 гражданина РФ, о задержании которых на территории республики стало известно 29 июля. Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что при осуществлении процедуры стороны строго соблюдали нормы законодательства. С таким же заявлением выступила Генпрокуратура России.

Как утверждало белорусское информагентство БЕЛТА сразу после задержания указанных граждан, они якобы являлись бойцами иностранной частной военной компании Вагнера. В другом материале агентства говорилось, что белорусской стороной якобы была получена информация о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ситуация с задержанием россиян оказалось провокацией со стороны третьего государства. Позже издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что за провокацией стоят спецслужбы Украины.