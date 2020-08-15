«Находятся на территории России»: Минск передал Москве 32 задержанных россиянина

Белорусские власти передали российской стороне 32 гражданина РФ, которые были задержаны на территории республики в конце июля. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, подчеркнув, что передача указанных лиц была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права. Ещё один задержанный, у которого также есть белорусское гражданство, остался на территории республики.

Белорусские власти передали российской стороне 32 гражданина РФ, которые были задержаны в конце июля на территории республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

«В соответствии с ходатайством Генерального прокурора Российской Федерации Краснова И.В. от 5 августа 2020 года в порядке, предусмотренном минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина РФ, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что ещё один задержанный, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что передача указанных лиц была осуществлена в строгом соответствии с нормами международного права и национального законодательства России и Белоруссии, а также в тесном взаимодействии органов прокуратуры стран.

«Компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан», — добавили в ведомстве.

Как сообщил источник ТАСС, граждане вернулись в Россию 14 августа по земле.

Также по теме «Использовали втёмную»: СМИ назвали задержание россиян в Белоруссии провокацией украинских спецслужб Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание 33 россиян в Белоруссии...

«Сегодня 32 россиянина возвращены в Россию наземным маршрутом через российско-белорусскую границу», — заявил источник.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, комментируя информацию о передаче россиян Москве, также подчеркнул, что при осуществлении процедуры стороны строго соблюдали нормы законодательства.

«Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры наших стран помогло успешному обеспечению этой юридической процедуры. Важно и значимо, что россияне вернулись на родную землю!» — заявил посол.

Он добавил, что «в заявлении Генеральной прокуратуры России представлена развёрнутая информация об основаниях возвращения 32 наших сограждан».

Тем временем в офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили сожаление в связи с решением Минска. Ранее офис генерального прокурора Украины направлял Белоруссии запрос о выдаче 28 задержанных граждан РФ. По версии украинских следователей, они якобы принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании «Вагнер». Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в сообщении офиса украинского лидера.

Обстоятельства задержания россиян в Белоруссии

29 июля белорусские СМИ сообщили, что под Минском были задержаны 32 гражданина России, ещё одного задержали на юге республики. Как утверждало местное информагентство БЕЛТА, они якобы являлись бойцами иностранной частной военной компании Вагнера. В другом материале агентства говорилось, что белорусской стороной якобы была получена информация о прибытии в страну «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Через некоторое время посольство РФ официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании россиян.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Также Минск передал Киеву список задержанных для проверки на предмет их возможного участия в боевых действиях в Донбассе и наличия у них украинского гражданства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне находились в Белоруссии транзитом, не совершали никаких противоправных действий и имели все необходимые документы.

7 августа состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны выразили стремление разобраться в ситуации «самым серьёзным образом».

8 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ситуация с задержанием российских граждан оказалось провокацией со стороны третьего государства.

«Сотрясала информационное пространство история с задержанными 33 гражданами России в Белоруссии неделю как минимум. Это всё подавалось чуть ли не спецоперацией российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации в соседней с нами стране. А что оказалось на поверку? Оказалось провокацией третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщало, что задержание россиян является провокацией со стороны спецслужб Украины. Как отметило издание, «комплексная проверка российских правоохранительных органов показывает, что решивших подзаработать на охране за рубежом просто использовали втёмную». Издание подчёркивало, что СБУ «умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России». Материалы по спецоперации были переданы в Следственный комитет России.