«Будет оказана всесторонняя помощь»: Лукашенко заявил о договорённости с Путиным по обеспечению безопасности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь республике в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз. По его словам, он договорился об этом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Он также заявил, что белорусские власти «удержат ситуацию» в стране, а из забастовок и протестов «ничего не получится». Кроме того, Лукашенко ответил на поступившие от ряда стран предложения выступить посредниками между властью и обществом для возобновления мирного диалога и посоветовал им «навести порядок у себя». Тем временем в Минске прошла акция в память о погибшем в ходе протестов. Также протестующие собрались у здания Белтелерадиокомпании. Как сообщил корреспондент RT, собравшиеся «потребовали говорить правду, освещать те события, которые происходят, более объективно».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления Минобороны заявил, что Россия при первом запросе окажет помощь республике в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз. Лукашенко уточнил, что договорился об этом в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Когда речь идёт о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации», — рассказал он.

«И мы с ним договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

Он также заявил, что белорусские власти «удержат ситуацию» в стране, а из забастовок и протестов «ничего не получится».

«Страну мы никому не отдадим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», — заявил Лукашенко.

Он также ответил на поступившие предложения ряда стран выступить посредниками между властью и обществом для возобновления мирного диалога.

«Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — сказал президент.

Лукашенко также призвал оппозицию «не играть с огнём» и не пытаться угрожать силовикам и их семьям, добавив, что военные имеют достаточные ресурсы, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве.

Reuters

© Maxim Guchek/BelTA

«Я, как президент и главнокомандующий, хочу сказать, что они — те, кто это делает, те, кто троллит сегодня, угрожает семьям, дошли до детей военнослужащих, — они просто не понимают, что может произойти», — заявил белорусский президент.

Кроме того, он обратился к демонстрантам и потребовал от тех, кто хочет «повоевать и подраться», «быть мужиками и не выставлять девчонок» вперёд.

Ранее в субботу в ходе заседания в Минске Лукашенко заявил, что хочет связаться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить с ним сложившуюся в республике ситуацию. Лукашенко высказал мнение, что против Белоруссии «фактически по сценарию» разворачивается агрессия, и добавил, что «это уже угроза не только Белоруссии».

Позже состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании возникших проблем и подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Ситуация в Белоруссии

Протесты в республике начались вечером 9 августа после объявления предварительных результатов прошедших в тот день президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Уже почти неделю граждане, недовольные организацией и результатами выборов, продолжают выходить на улицы.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников акций. Один протестующий — Александр Тарайковский — погиб.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по факту наездов автомобилей на сотрудников правоохранительных органов в ходе протестов. В ведомстве добавили, что уже удалось установить владельцев трёх автомобилей.

Днём в субботу, 15 августа, на проспекте Пушкина в Минске, где погиб Тарайковский, стали собираться люди с цветами и красно-белыми шариками, сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло.

«В 12 часов перекрыли улицу Притыцкого, и была минута молчания», — сообщил он.

По словам корреспондента, на памятную акцию собрались около пяти тысяч человек. Также люди с цветами и венками собрались на улице Ольшевского возле зала прощания.

На проспекте Пушкина собравшиеся в какой-то момент стали расходиться, но на их место пришли другие.

«Действительно очень много людей, конца и края не видно. Скандируют «Жыве Беларусь!», но в целом акция проходит практически без лозунгов. Люди просто стоят, хлопают, автомобили сигналят», — сообщил Придыбайло.

Также протестующие собрались у здания Белтелерадиокомпании в Минске.

«Собралось несколько сотен человек и кричат: «Правду!» Люди скандируют не политические лозунги, основное требование — говорить правду, освещать те события, которые происходят, более объективно», — сообщил корреспондент RT.

Как сообщает РИА Новости, в здание радиокомпании приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова для общения с коллективом. По словам сотрудников компании, встреча созывалась срочно.

Как сообщили сотрудники, на встрече, в частности, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.

Позже ведущая и режиссер «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку, однако не смогла назвать точное количество таковых.

Некоторые сотрудники телерадиокомпании, как сообщает ТАСС, подтвердили, что намереваются с понедельника начать забастовку, но пока не определились с её формой. По словам работников компании, Эйсмонт и Качалина уговаривали не делать этого.