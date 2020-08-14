80,1% — у Лукашенко, 10,1% — у Тихановской: ЦИК Белоруссии объявила окончательные итоги выборов

Центральная комиссия Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов опубликовала окончательные итоги президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Согласно обнародованным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. У Светланы Тихановской, по данным белорусского избиркома, 10,1% голосов. Проигравшие кандидаты отказались признать итоги голосования, заявив о намерении обжаловать их в Верховном суде.

Белорусская Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов подвела окончательные итоги президентских выборов, прошедших в стране 9 августа. Это произошло на заседании ЦИК, в ходе которого были утверждены итоги голосования.

Согласно опубликованным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей (4 661 075 человек). Второе место заняла Светлана Тихановская, получившая 10,1% голосов (588 622 человека).

«Решением комиссии утверждены итоги выборов. Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко», — говорится в заявлении ЦИК.

Сообщается, что всего в голосовании приняли участие 5 818 955 человек. Против всех проголосовали 4,59% избирателей, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая набрала 1,67%, сопредседателю общественного объединения «Говори правду» Андрею Дмитриеву свои голоса отдали 1,2% жителей страны, а главе Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергею Череченю — 1,14%.

Таким образом, Александр Лукашенко был переизбран на шестой президентский срок подряд.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев сообщил, что ЦИК также отклонила все жалобы на непризнание итогов выборов, как и предложение отложить принятие решения. Помимо этого, Дмитриев заявил о намерении обжаловать итоги голосования.

«Мы не согласны с решением ЦИК, будем обжаловать его в Верховном суде», — приводит его слова РИА Новости.

Дмитриев заявил, что будет добиваться проведения новых выборов, а также призвал граждан страны, не согласных с решением Центризбиркома, направлять ему свои обращения, в которых они разрешат ему от своего имени добиваться новых выборов в республике.

Отказался признать итоги голосования и Сергей Черечень, заявивший, что в стране не состоялась «нормальная электоральная процедура».

«Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа. По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования», — заявил политик.

Схожее мнение высказали в штабе Светланы Тихановской. Пресс-секретарь политика Анна Красулина заявила, что итоговые данные ЦИК «не имеют отношения к реальности».

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«Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем. Поэтому я не знаю, почему у них (белорусских властей. — RT) заело, почему у них пластинка не способна меняться», — заявила она.

Ранее в сети появилось новое обращение Тихановской к гражданам, в котором она призвала прекратить насилие на улицах республики и попросила мэров городов организовать мирные массовые собрания для диалога с населением. Политик добавила, что её сторонникам за несколько месяцев удалось «сделать невозможное», сказав: «Нет — старой власти».

Протесты в Белоруссии

9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов, в стране начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения демонстрантов с полицией. Для разгона протестующих силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ, дубинки и водомёты. Демонстранты, недовольные организацией и итогами голосования, использовали брусчатку, камни, фаеры, «коктейли Молотова».

По данным СМИ, общее число задержанных за пять дней беспорядков превысило 7 тыс. человек. 14 августа в МВД страны сообщили, что более двух тысяч задержанных уже отпущены.

«Свыше двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идёт непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем всё возможное для разрешения создавшейся ситуации», — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, Верховный суд страны опубликовал список из 503 арестованных в ходе протестных акций в Минске 12 августа. До этого суд также разместил список из более чем 560 фамилий арестованных 11 августа.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в суды города Минска по вопросу рассмотрения дел об административных правонарушениях публикуется список лиц, на которых наложено административное взыскание в виде административного ареста», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в социальных сетях появились видео о митингах на ряде предприятий республики, работники которых требуют прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Так, работники Минского автомобильного завода (МАЗ) заявили, что требуют отъезда Александра Лукашенко из страны.

«Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного — чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолёт и покинул страну», — приводит заявление РИА Новости.

Также из-за несанкционированного митинга сотрудников приостановил свою работу Минский тракторный завод (МТЗ).

«В связи с несанкционированным митингом рабочих деятельность отдельных цехов предприятия приостановлена. Оценить, каких именно, пока не представляется возможным», — рассказал представитель МТЗ, отметив, что требования митингующих пока неизвестны.

На момент публикации материала в центре Минска проходит многотысячная демонстрация.