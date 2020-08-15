«Главное, чтобы проблемами не воспользовались деструктивные силы»: Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после президентских выборов. Главы государств выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Также была отмечена важность того, чтобы обстоятельствами не воспользовались «деструктивные силы», которые стремятся нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству стран в рамках Союзного государства. Ранее Лукашенко в ходе совещания заявил, что текущая ситуация представляет угрозу не только Белоруссии, и в ней уже прослеживаются элементы внешнего вмешательства.

В субботу, 15 августа, по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсудили положение дел в Белоруссии, сложившееся после президентских выборов в стране.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, оба лидера выразили уверенность в том, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы.

«Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», — подчеркнули в Кремле.

Стороны также позитивно оценили тесное взаимодействие профильных ведомств двух государств по вопросу возвращения в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан РФ.

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«Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтверждён настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии», — сообщили в Кремле.

Ранее в субботу Лукашенко в ходе рабочего совещания в Минске заявил о намерении обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с российским президентом.

«Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — заявил он.

Говоря об общественно-политической ситуации внутри страны, Лукашенко потребовал не «убаюкивать власти мирными акциями и демонстрациями».

«Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства», — сказал Лукашенко.

Глава государства также затронул тему забастовок на ряде предприятий страны и призвал их руководителей встретиться с коллективами, ответить на вопросы рабочих. Кроме того, Лукашенко сообщил, что новое правительство республики в основном сформировано.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с (премьер-министром. — RT) Романом Головченко. Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести», — заявил Лукашенко.

Глава государства напомнил, что правительство после избрания президента традиционно слагает полномочия, и поручил в кратчайшие сроки подготовить необходимые документы, которые позволят кабмину выполнять свои обязанности до формирования его окончательного состава.

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Санкции ЕС в отношении Белоруссии

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести санкции в отношении белорусских властей в связи с ситуацией в республике. Как сообщил в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок, индивидуальные ограничения будут применены к лицам, ответственным за насилие в отношении мирных демонстрантов и «фальсификацию выборов».

Внеплановое заседание глав внешнеполитических ведомств стран ЕС прошло 14 августа в формате видеоконференции. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, аннонсируя заседание, также сообщил о намерении разработать комплекс санкций в отношении виновных в проявлении насилия против граждан Белоруссии.

«ЕС не признаёт результаты выборов. Начинается работа по подготовке санкций в отношении лиц, ответственных за насилие и фальсификации», — сообщал Боррель.

Как сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, за соответствующее решение высказались большинство глав МИД стран Евросоюза. Он заявил, что, по мнению министров, ограничения в отношении некоторых правительственных чиновников республики не могут нанести вреда обществу.

Решение глав внешнеполитических ведомств ЕС поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ранее высказывалась за дополнительные санкции в отношении «преступивших через демократические ценности и права человека» в Белоруссии.

«Хорошо, что главы внешнеполитических ведомств согласились разработать дополнительные санкции в отношении тех, на ком лежит ответственность. Европа должна активно продвигать свои ценности», — написала она.

К введению ограничительных мер призывал также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его мнению, они должны действовать до тех пор, пока в Белоруссии «не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей».

12 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс совместно с Латвией и Польшей готовы выступить посредниками в сложившейся в Белоруссии ситуации, и призвал Минск отказаться от применения насилия в отношении граждан, освободить задержанных и возобновить диалог в обществом. Он добавил, что если республика отвергнет данное предложение, в её отношении могут быть введены санкции как отдельными странами, так и на уровне ЕС.

Стоит отметить, что о намерении ввести рестрикции в отношении Белоруссии ранее заявили и в США. В частности, американский сенатор Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа, Евросоюз и другие страны «воспользоваться полномочиями по введению санкций, чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности за насилие в отношении протестующих и проведение фальсифицированных выборов».

«По мере поступления фактов становится всё яснее, что вопиющие случаи нарушения прав человека в отношении протестующих в Беларуси уже имели место. Я, работая как с республиканцами, так и демократами, займусь поиском дополнительных путей привлечения белорусского правительства к ответственности за организацию фальсифицированных выборов», — написал он в Twitter.

Ситуация в Белоруссии

Массовые акции протеста начались в Белоруссии вечером 9 августа после того, как стали известны предварительные результаты прошедших в тот день в республике выборов президента. Граждане, недовольные организацией и итогами голосования, вышли на митинг, который перерос в беспорядки и столкновения с полицией.

По данным СМИ, общее число задержанных за первые пять дней беспорядков превысило 7 тыс. человек. 14 августа в МВД страны сообщили, что более двух тысяч задержанных были отпущены.

Также в СМИ и социальных сетях появились заявления белорусских граждан, вышедших на свободу после пребывания в ИВС. По их словам, сотрудники правоохранительных органов без какого-либо основания избивали людей, а также помещали по десять и более задержанных в камеры, предназначенные для четырёх человек.

Председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова заявила, что президент страны Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с массовыми задержаниями в ходе протестов.

14 августа ЦИК страны опубликовала окончательные итоги выборов. Согласно обнародованным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко (80,1% голосов). За его основного противника Светланы Тихановской, по данным белорусского избиркома, проголосовали 10,1% участников выборов. Проигравшие кандидаты отказались признать итоги голосования, заявив о намерении обжаловать их в Верховном суде.