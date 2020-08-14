В ЕК заявили о необходимости новых санкций против властей Белоруссии

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто «нарушает демократические ценности» в Белоруссии.
В ЕК заявили о необходимости новых санкций против властей Белоруссии
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«Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии», — написала она в Twitter.

Она напомнила, что сегодня состоится встреча глав МИД стран ЕС по Белоруссии.

«Я уверена, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС продемонстрирует нашу твёрдую поддержку прав народа Белоруссии на основные свободы и демократию», — добавила она.

Ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции в пятницу, 14 августа.

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