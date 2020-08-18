В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о неприемлемости любых попыток вмешательства в дела Белоруссии.
В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин и Меркель обстоятельно рассмотрели ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после президентских выборов.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — указано в сообщении.

Также российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии.

Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что в ходе разговора с Путиным Меркель призвала белорусские власти «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис».

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