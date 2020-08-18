В Кремле сообщили детали разговора Путина и Меркель
- Reuters
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Путин и Меркель обстоятельно рассмотрели ситуацию в Белоруссии, сложившуюся после президентских выборов.
«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — указано в сообщении.
Также российский лидер выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации в Белоруссии.
Ранее в правительстве ФРГ сообщили, что в ходе разговора с Путиным Меркель призвала белорусские власти «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис».