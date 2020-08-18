Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
- Reuters
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — приводит его слова ТАСС.
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы «поговорить».
Белорусский лидер добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».
Кроме того, Лукашенко заявлял, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции.