Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в рамках телефонного разговора.
Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
  • Reuters

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключённых и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — приводит его слова ТАСС.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что канцлер ФРГ звонила ему, чтобы «поговорить».

Белорусский лидер добавил, что не надо его «наклонять ни с Запада, ни с Востока».

Кроме того, Лукашенко заявлял, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции. 

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