Лукашенко заявил, что оппозиции предлагали пересчёт голосов

Белорусский лидер Александр Лукашенко в эфире ОНТ заявил, что оппозиции предлагали пересчёт голосов на президентских выборах, однако это «уже не актуально».

«Мне уже предложили посчитать голоса из камеры... Пусть скажут, где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: «Слушайте, а уже это не актуально считать». А что надо? Новые выборы», — сказал он во время общения с рабочим МЗКТ. Слова Лукашенко приводит РИА Новости.

Ранее Лукашенко выступил перед работниками Минского завода колёсных тягачей.

Глава государства сообщил, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции.