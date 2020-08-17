«Не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал»: Лукашенко отверг возможность новых выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром 17 августа выступил перед работниками Минского завода колёсных тягачей. Глава государства сообщил, что не станет проводить новых президентских выборов, несмотря на продолжающиеся уже неделю протестные акции. Он также назвал незначительной численность бастующих и заявил о работе над изменением Конституции в сфере распределения властных полномочий. Выступление Лукашенко сопровождалось криками «Уходи!» со стороны рабочих МЗКТ. Между тем Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, где заявила о готовности стать новым национальным лидером.

Утром в понедельник, 17 августа, вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ). Глава государства выступил перед сотрудниками предприятия, в частности прокомментировал продолжающиеся в стране забастовки.

«Ну 150 (бастующих. — RT) на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать — пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

По его словам, если есть желающие уйти с рабочего места, то «никто никого не будет гнобить: пожалуйста, ворота открыты».

«Что касается этого завода: чего не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонят в политическую плоскость. Но запомните: там — в политике, куда вы ринулись, — другие законы. Чтобы потом не было больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство», — заявил Лукашенко.

Выступление под крики «Уходи!»

Выступление Лукашенко сопровождалось криками «Уходи!» со стороны сотрудников Минского завода колёсных тягачей.

«Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, — что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос: нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи!», — сказал глава государства.

По его словам, действия силовиков стали следствием провокаций со стороны некоторых участников беспорядков. Он также «поручил разобраться с каждым фактом».

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«На провокации будем отвечать соответствующим образом... Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьёте в спину на автомобиле», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии также выступил с предостережением, обращённым к тем, кто выступает против него.

«Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что проведения повторных выборов не будет.

«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — приводит слова главы государства портал TUT.BY.

Поясняя отказ от проведения перевыборов, Лукашенко подчеркнул, что никогда ничего не будет делать под давлением.

«Их (выборов. — RT) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа. За полгода мы уничтожим всё», — сказал Лукашенко.

В ходе общения с рабочими МЗКТ Лукашенко также сообщил о работе над изменениями Конституции в сфере распределения властных полномочий. По его словам, государственные изменения должны происходить только так, а не в результате политического прессинга.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили, я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идёт работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что «не святой» и может проявить жёсткость, однако «если бы не было жёсткости, не было бы страны».

«Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное... Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал он.

После завершения выступления Лукашенко с территории МЗКТ вылетел вертолёт, однако неизвестно, находился ли на его борту президент республики.

Между тем к проходной Минского завода колёсных тягачей направлялись сотрудники других предприятий города.

Работники Минского тракторного завода идут к МЗКТ, куда ранее прибыл Александр Лукашенко pic.twitter.com/FgMwqcEAVG — RT на русском (@RT_russian) August 17, 2020

«К нашей проходной пришли работники Минского электротехнического завода имени Козлова, они предложили сотрудникам МТЗ выдвинуться вместе в сторону Минского завода колёсных тягачей. Все желающие были отпущены. То есть они решили поддержать коллег, объявили забастовку, покинули рабочие места и направились к МЗКТ», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Кроме того, стало известно, что работники Минского тракторного завода объявили забастовку с 08:00 17 августа. В 12:00 остановят линию проката на Белорусском металлургическом заводе.

Помимо этого, часть протестующих собралась возле здания Белтелерадиокомпании. Они потребовали встречи с председателем государственного вещателя Иваном Эйсмонтом.

«Выходи!»



Собравшиеся около здания Белтелерадиокомпании требуют встречи с председателем НГТРК Иваном Эйсмонтом pic.twitter.com/8I2M9GNIi4 — RT на русском (@RT_russian) August 17, 2020

Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после появления предварительных результатов прошедших в республике выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%.

«Готова выступить в качестве национального лидера»

Также утром 17 августа было опубликовано новое обращение Светланы Тихановской. Она отметила, что не собиралась становиться политиком, однако волею судеб оказалась «на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью».

«Вы отдали мне свои голоса. Я очень это ценю и абсолютно точно знаю, почему вы это сделали: мы все хотели выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — заявила Тихановская.

Светлана Тихановская

РИА Новости

© Виктор Толочко

Она также обратилась к сотрудникам силовых ведомств.

«Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним», — сообщила Тихановская.

Кроме того, бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, в отношении которого белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки, заявил о готовности оппозиции к мирному диалогу с Александром Лукашенко.

«Естественно, надо вести диалог», — сказал он.

Политик подчеркнул, что действующий президент Белоруссии может получить гарантии неприкосновенности, избежав преследования, если уйдёт добровольно.

Да действительно, оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти. — Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) August 17, 2020

Цепкало также рассказал, что уже обсудил ситуацию в республике с российскими и европейскими парламентариями, а в ближайшее время проведёт встречу с американскими законодателями.

«Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы», — констатировал Цепкало.