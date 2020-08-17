«Не дождётесь, чтобы я под давлением что-то сделал»: Лукашенко отверг возможность новых выборов в Белоруссии
Утром в понедельник, 17 августа, вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ). Глава государства выступил перед сотрудниками предприятия, в частности прокомментировал продолжающиеся в стране забастовки.
«Ну 150 (бастующих. — RT) на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что «плохой» президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать — пусть работает. Не хотят работать — что ж, мы их не заставим», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, если есть желающие уйти с рабочего места, то «никто никого не будет гнобить: пожалуйста, ворота открыты».
«Что касается этого завода: чего не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонят в политическую плоскость. Но запомните: там — в политике, куда вы ринулись, — другие законы. Чтобы потом не было больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство», — заявил Лукашенко.
Выступление под крики «Уходи!»
Выступление Лукашенко сопровождалось криками «Уходи!» со стороны сотрудников Минского завода колёсных тягачей.
«Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, — что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос: нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи!», — сказал глава государства.
По его словам, действия силовиков стали следствием провокаций со стороны некоторых участников беспорядков. Он также «поручил разобраться с каждым фактом».
«На провокации будем отвечать соответствующим образом... Успокойтесь. Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьёте в спину на автомобиле», — добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии также выступил с предостережением, обращённым к тем, кто выступает против него.
«Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдёте ломить — ответите. Вот вам мужской разговор», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что проведения повторных выборов не будет.
«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет», — приводит слова главы государства портал TUT.BY.
Поясняя отказ от проведения перевыборов, Лукашенко подчеркнул, что никогда ничего не будет делать под давлением.
«Их (выборов. — RT) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа. За полгода мы уничтожим всё», — сказал Лукашенко.
В ходе общения с рабочими МЗКТ Лукашенко также сообщил о работе над изменениями Конституции в сфере распределения властных полномочий. По его словам, государственные изменения должны происходить только так, а не в результате политического прессинга.
«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили, я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идёт работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что «не святой» и может проявить жёсткость, однако «если бы не было жёсткости, не было бы страны».
«Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное... Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал он.
После завершения выступления Лукашенко с территории МЗКТ вылетел вертолёт, однако неизвестно, находился ли на его борту президент республики.
Между тем к проходной Минского завода колёсных тягачей направлялись сотрудники других предприятий города.
Работники Минского тракторного завода идут к МЗКТ, куда ранее прибыл Александр Лукашенко pic.twitter.com/FgMwqcEAVG— RT на русском (@RT_russian) August 17, 2020
«К нашей проходной пришли работники Минского электротехнического завода имени Козлова, они предложили сотрудникам МТЗ выдвинуться вместе в сторону Минского завода колёсных тягачей. Все желающие были отпущены. То есть они решили поддержать коллег, объявили забастовку, покинули рабочие места и направились к МЗКТ», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.
Кроме того, стало известно, что работники Минского тракторного завода объявили забастовку с 08:00 17 августа. В 12:00 остановят линию проката на Белорусском металлургическом заводе.
Помимо этого, часть протестующих собралась возле здания Белтелерадиокомпании. Они потребовали встречи с председателем государственного вещателя Иваном Эйсмонтом.
«Выходи!»— RT на русском (@RT_russian) August 17, 2020
Собравшиеся около здания Белтелерадиокомпании требуют встречи с председателем НГТРК Иваном Эйсмонтом pic.twitter.com/8I2M9GNIi4
Акции протеста в Белоруссии начались вечером 9 августа после появления предварительных результатов прошедших в республике выборов президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — более 10%.
«Готова выступить в качестве национального лидера»
Также утром 17 августа было опубликовано новое обращение Светланы Тихановской. Она отметила, что не собиралась становиться политиком, однако волею судеб оказалась «на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью».
«Вы отдали мне свои голоса. Я очень это ценю и абсолютно точно знаю, почему вы это сделали: мы все хотели выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм», — заявила Тихановская.
- Светлана Тихановская
- РИА Новости
- © Виктор Толочко
Она также обратилась к сотрудникам силовых ведомств.
«Вы должны знать: мы всегда примем вас, если ваши помыслы будут чисты, а раскаяние искренним», — сообщила Тихановская.
Кроме того, бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, в отношении которого белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в даче взятки, заявил о готовности оппозиции к мирному диалогу с Александром Лукашенко.
«Естественно, надо вести диалог», — сказал он.
Политик подчеркнул, что действующий президент Белоруссии может получить гарантии неприкосновенности, избежав преследования, если уйдёт добровольно.
Да действительно, оппозиция готова начать диалог с лукашенко и готова рассмотреть вариант с нерикосновенностью его и членов его семьи в случае мирной и добровольной передачи власти.— Валерий Цепкало (@ValeryTsepkalo) August 17, 2020
Цепкало также рассказал, что уже обсудил ситуацию в республике с российскими и европейскими парламентариями, а в ближайшее время проведёт встречу с американскими законодателями.
«Завтра у нас будет этот meeting. С конгрессменами, сенаторами — это те, кто интересуется ситуацией в Белоруссии. У нас будет закрытая онлайн-конференция. Уже человек десять подали заявки. Это и демократы, и республиканцы», — констатировал Цепкало.
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