Протестующие собрались у Дома правительства в центре Минска

В Белоруссии, где продолжаются протесты после проведения президентских выборов, к забастовкам присоединились несколько местных предприятий. В частности, рабочие Минского тракторного завода пришли к Дому правительства, к ним присоединились другие демонстранты. Как передаёт из Минска корреспондент RT Константин Придыбайло, на площади Независимости некоторые правоохранители опустили щиты. Очевидцы сообщают о передвижении военной техники. Также сообщается, что представители силовых структур попросили собравшихся на площади Независимости избегать провокаций.

Reuters

© Vasily Fedosenko