Протестующие собрались у Дома правительства в центре Минска
- Reuters
- © Vasily Fedosenko
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14 августа 2020
Напомним, сегодня кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти.
Она также обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь в «организации диалога с белорусскими властями».
Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить насилие.
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Один из участников акции в Минске раздаёт цветы силовикам.
Цветы силовикам у Дома правительства в Минске дарят уже не только девушки.— RT на русском (@RT_russian) August 14, 2020
Видео Ruptly pic.twitter.com/VWIb1skPdU
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Кроме того, Лукашенко заявил, что у силовиков «должен быть определённый тормоз».
«Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — заявил президент республики.
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Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны.
Он призвал граждан «не высовываться на улицы» из-за продолжающихся протестов.
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Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа, передаёт РИА Новости.
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Протестующие возле Дома правительства сели на тротуар, сообщил из Минска корреспондент RT Константин Придыбайло.
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Тем временем белорусские СМИ сообщают, что военная техника внутренних войск Белоруссии якобы покидает площадь Независимости.
В то же время, по данным Sputnik Belarus, в сторону центра Минска выдвинулась спецтехника и колонна автозаков.
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Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске.
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Ранее некоторые протестующие начали выходить из толпы, подходить к силовикам и обнимать их.
Ранее в Минске на площади Независимости девушки обнимали омоновцев и дарили им цветы.— RT на русском (@RT_russian) August 14, 2020
Это реакция на то, что силовики, которые стоят перед Домом правительства, опустили щиты.
Видео Ruptly pic.twitter.com/kMeueBxWcn
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Толпа протестующих у Дома правительства призывает мэра Минска поговорить с собравшимися.