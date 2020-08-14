Протестующие собрались у Дома правительства в центре Минска

Короткая ссылка
Наталия Сергиевская
В Белоруссии, где продолжаются протесты после проведения президентских выборов, к забастовкам присоединились несколько местных предприятий. В частности, рабочие Минского тракторного завода пришли к Дому правительства, к ним присоединились другие демонстранты. Как передаёт из Минска корреспондент RT Константин Придыбайло, на площади Независимости некоторые правоохранители опустили щиты. Очевидцы сообщают о передвижении военной техники. Также сообщается, что представители силовых структур попросили собравшихся на площади Независимости избегать провокаций.
Протестующие собрались у Дома правительства в центре Минска
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 14 августа 2020

    Напомним, сегодня кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти.

    Она также обратилась к международному сообществу и европейским странам с просьбой помочь в «организации диалога с белорусскими властями».

    Кроме того, Тихановская призвала отпустить задержанных на протестных акциях и остановить насилие.

  • Один из участников акции в Минске раздаёт цветы силовикам.

  • Кроме того, Лукашенко заявил, что у силовиков «должен быть определённый тормоз».

    «Единственное, попрошу и министра, и других: мы всё-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать», — заявил президент республики.

  • Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны.

    Он призвал граждан «не высовываться на улицы» из-за продолжающихся протестов.

  • Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заводилами уличных протестов в Минске являются люди из-за рубежа, передаёт РИА Новости.

  • Протестующие возле Дома правительства сели на тротуар, сообщил из Минска корреспондент RT Константин Придыбайло.

    • Тем временем белорусские СМИ сообщают, что военная техника внутренних войск Белоруссии якобы покидает площадь Независимости.

      В то же время, по данным Sputnik Belarus, в сторону центра Минска выдвинулась спецтехника и колонна автозаков.

    • Военнослужащие внутренних войск оттеснили протестующих от Дома правительства в Минске.

    • Ранее некоторые протестующие начали выходить из толпы, подходить к силовикам и обнимать их.

    • Толпа протестующих у Дома правительства призывает мэра Минска поговорить с собравшимися.

    Загрузить ещё
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить